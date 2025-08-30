Fine del fidanzamento, rissa fra famiglie in una casa ad Altofonte

Scoppia il caos. Botte e contusioni

PALERMO – Sono volati insulti e soprattutto pugni e spintoni. Bilancio: qualche contuso e sette persone denunciate. Fanno parte di due gruppi familiari che ieri sera, venerdì 29 agosto, si sono affrontati all’interno di un’abitazione ad Altofonte.

Doveva essere un incontro chiarificatore dopo la fine di un fidanzamento ed è scoppiato il caso dalle parti di via Placido Rizzotto. Qualcuno intorno alle 20 ha chiamato i carabinieri che hanno faticato a riportare la calma.

Sono anche intervenuti i sanitari del 188 per assistere i feriti, fra cui alcuni minorenni. Per fortuna nulla di grave. Nessuno è finito in ospedale.