Raffica di spaccate alle auto: finestrini sfondati tra le vie Emilia e Liguria

Danneggiati dodici mezzi parcheggiati

PALERMO – Vandali in azione nella zona residenziale della città: tra viale Campania e via Empedocle Restivo sono state prese di mira almeno dodici auto nella notte tra il 28 e il 29 novembre. I finestrini sono stati sfondati, poi chi è entrato in azione ha rovistato all’interno dei mezzi lasciando tutto a soqquadro.

Sono state danneggiate le auto parcheggiate in via Emilia, nel tratto più vicino alla via Restivo, in via Liguria e nella vicina via Brigata Verona, nei pressi di Villa Costa. Altri quattro mezzi sono finiti nel mirino tra viale Lazio e via Tevere.

Vandali già in azione 10 giorni fa

Un episodio che si ripete: già dieci giorni fa erano state gravemente danneggiate diverse auto in via Alcide de Gasperi, via Sicilia, viale Croce Rossa e ancora una volta in via Emilia. “Chiediamo a gran voce più sicurezza – dice Vincenzo Urso -. In queste strade regna ormai il buio a partire dal tardo pomeriggio, non ci sono controlli e la preoccupazione cresce con episodi del genere”.

Dalle auto non è stato portato via nulla. “Hanno spaccato i vetri e rovistato all’interno, ma non è stato rubato niente. Puro vandalismo che nessuno si spiega, con danni per centinaia di euro che ora tutti i proprietari dei mezzi dovranno affrontare. La zona è ormai trascurata, non solo dal punto di vista della sicurezza”.

“Chiediamo sicurezza e pulizia”

Urso aggiunge: “Sterpaglie e sporcizia circondano le strade del quartiere. Siamo riusciti a far ripulire la via Brigata Verona grazie alle associazioni ambientaliste, ma ci sono altre vie ancora impraticabili. Chiediamo più attenzione, su tutti i fronti”. Negli scorsi mesi la maggio parte dei danni alle auto era stata registrata nel centro storico. Decine i mezzi con i finestrini in frantumi tra le vie Roma, Calderai, Livorno e Garibaldi.