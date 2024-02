Ripresi a guidare e camminare tranquillamente

MONZA – Fingono di essere ciechi e disabili. Due individui, precedentemente riconosciuti come completamente inabili a causa di gravi disabilità, sono stati recentemente arrestati dalle autorità a Monza, con l’accusa è di truffa ai danni allo Stato. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno rivelato che, nonostante le loro presunte condizioni di cecità totale e paralisi completa degli arti, i due uomini hanno dimostrato una sorprendente agilità. Un video, che ha svolto un ruolo chiave nelle indagini, mostra il presunto non vedente che si mette al volante di una macchina di grossa cilindrata e il suo complice, ritenuto paralizzato, che sale in auto senza alcuna assistenza.

Fingono di essere ciechi e disabili: le indagini della Guardia di Finanza

Queste azioni hanno sollevato sospetti sulla veridicità delle loro condizioni mediche, portando a un’indagine approfondita. Gli inquirenti hanno scoperto che entrambi gli uomini ricevevano indebitamente pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento e persino il reddito di cittadinanza.

L’accusa è di truffa aggravata e altri reati connessi riflette la gravità delle azioni dei due uomini. Hanno ingiustamente sottratto risorse destinate a chi si trova in reali condizioni di necessità.



