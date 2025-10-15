Finto cieco da 50 anni, truffa da oltre un milione di euro

Ripreso mentre potava le piante e andava al mercato

Per cinquant’anni ha vissuto come se fosse cieco, beneficiando di sussidi e agevolazioni per disabilità visiva. In realtà, conduceva una vita del tutto autonoma: curava il giardino, si recava al mercato e faceva la spesa come chiunque altro. Protagonista della vicenda un settantenne residente nel Vicentino, ora denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato.

L’indagine, coordinata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, è nata da un incrocio di dati tra i registri dell’Inps e dell’Inail e le banche dati delle Fiamme Gialle. Dalle verifiche è emerso che l’uomo, dal 1972, aveva dichiarato falsamente di essere non vedente, riuscendo così a ottenere nel corso degli anni indennità e sussidi per un ammontare complessivo superiore al milione di euro.

Finto cieco da 50 anni, due mesi di pedinamenti e riprese

I militari della compagnia di Arzignano, in collaborazione con i colleghi del capoluogo, hanno avviato un lungo periodo di osservazione. Per oltre due mesi l’uomo è stato seguito e filmato mentre si muoveva in piena autonomia. Nelle riprese lo si vede curare le piante, potare le siepi con attrezzi pericolosi, selezionare con attenzione frutta e verdura al mercato e pagare in contanti pescando i soldi direttamente dal suo portafoglio.

Le immagini hanno fugato ogni dubbio sulla presunta disabilità visiva e hanno portato al sequestro della documentazione relativa ai benefici percepiti. La successiva verifica fiscale ha permesso di ricostruire oltre 200 mila euro di redditi non dichiarati, equivalenti alle somme indebitamente riscosse negli ultimi cinque anni, periodo ancora accertabile secondo la normativa vigente.

