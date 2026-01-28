Fiorello: “Da Niscemi immagini spaventose: bisogna agire”

Dai microfoni della Pennicanza, anche oggi, si è parlato di Sicilia

CATANIA – Anche oggi “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, ha parlato della Sicilia, parendo la puntata con un pensiero per le zone colpite dal maltempo: “Non molliamo la presa – ha detto Fiorello – oggi il pensiero va a Niscemi, quello che sta succedendo lì è più di una tragedia. Le immagini sono spaventose: bisogna agire, servire soldi… perché quelli che sono stati stanziati finora sono pochi. Ma si sono sbagliati, lo so! La situazione condizioni di giorno in giorno e vogliamo continuare a ricordarlo, perché il momento è davvero bruttissimo”.