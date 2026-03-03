Ad abusare di lui un 32enne marocchino già arrestato in passato

FIRENZE – Un giovane, dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici, si è addormentato sulla tramvia a Firenze ed il suo viaggio di ritorno verso casa si è trasformato in vero e proprio incubo.

Il ragazzo, 17 anni, è stato preso in spalla da uno sconosciuto che lo ha violentato per strada.

È accaduto la notte di San Valentino, nei pressi del parcheggio scambiatore, a due passi dal capolinea della linea T2 della tramvia, in viale Guidoni.

Il presunto aggressore è stato individuato grazie alle telecamere di vidosorveglianza. Si tratta di un 32enne di origine marocchine, in Italia da tre anni. In passato è stato condannato per reati contro il patrimonio e diverse denunce, ora è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore.

Il marocchino è riuscito ad agire sfruttando il fatto che il convoglio in quel momento era semideserto. Lo avrebbe portato giù dal tram prendendolo in spalla e fermandosi in un posto isolato, dove ha potuto consumare la violenza.

Il ragazzo all’improvviso si sveglia, urla, lo respinge. L’altro cerca di trattenerlo, ma il giovane riesce a fuggire e raggiungere un distributore di benzina e chiamando i genitori che l’hanno accompagnato all’ospedale Meyer. Poi la denuncia per violenza sessuale.

All’udienza di convalida del fermo ha risposto alle domande del gip e ha chiesto scusa sostenendo di aver agito sotto effetto dell’alcol e confermando in parte le accuse contestate dalla Procura.

