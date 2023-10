Aggredito un anziano di 91 anni: nessuno lo aiuta, lui reagisce

L'episodio è avvenuto in pieno pomeriggio tra l'indifferenza dei passanti

1' DI LETTURA

FIRENZE – Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni ed ex campione italiano di staffetta, è stato aggredito in pieno centro a Firenze per un orologio. L’episodio è avvenuto lo scorso 6 ottobre, nel pomeriggio, tra l’indifferenza dei passanti.

La dinamica dell’aggressione

Un ragazzo sui trent’anni si avvicina a Matteuzzi e, all’improvviso, lo afferra per le spalle e lo spintona. Poi lo picchia. Matteuzzi reagisce: gli assesta un paio di colpi con una busta che aveva in mano. I due cadono sul marciapiede. Ed è allora che il ragazzo strappa l’orologio d’oro dal polso dell’anziano. Poi si allontana con passo lento lungo la strada e inizia a correre. Il pensionato si alza da terra e inizia gridare aiuto: “Aiuto, mi ha preso l’orologio. Aiuto, fermatelo!”.

L’orologio è stato restituito

Alla scena assistono indifferenti i passanti: nessuno interviene. Matteuzzi viene quindi aiutato dal proprietario di un albergo, che gli fornisce le immagini della videocamera di sorveglianza. Il filmato finisce in Questura. L’orologio viene quindi rintracciato ad Arezzo dagli investigatori della squadra mobile di Firenze e restituito al legittimo proprietario.