Firenze, crollo a Santa Croce e morte di un turista: tutti assolti

Nel distacco di una parte del soffitto nel 2017 morì lo spagnolo Daniel Testor Schnell di 52 anni

1' DI LETTURA

FIRENZE – Tutti assolti per il crollo nella basilica di Santa Croce a Firenze quando per il distacco di un frammento dal soffitto nel 2017 morì il turista spagnolo Daniel Testor Schnell, 52 anni. Lo ha stabilito il tribunale di Firenze con sentenza in un processo per omicidio colposo a carico di quattro imputati.

Una sentenza “che riconosce il valore dell’impegno per la cura e la tutela del complesso monumentale”, scrive l’Opera di Santa Croce dopo l’assoluzione delle sue ex presidenti Irene Sanesi e Stefania Fuscagni, del segretario generale Giuseppe De Micheli e del tecnico responsabile Marco Pancani. Quanto accadde, si afferma, “è stato e resta un tragico evento assolutamente imprevedibile”.