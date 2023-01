Firmato il protocollo tra il Comune e il Commissario Zes Sicilia Occidentale

Permetterà di avere un supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr

PALERMO – È stato firmato un protocollo di collaborazione tra il Comune di Palermo e il Commissario straordinario del Governo per la Zona Economica Speciale Sicilia Occidentale, il professore Carlo Amenta.

L’obiettivo è quello di permettere una implementazione infrastrutturale del territorio comunale ricadente in area ZES, nonché̀ l’accelerazione nella realizzazione degli interventi finalizzati a rendere più efficiente l’area retroportuale del sistema portuale del Comune di Palermo. A riguardo, sarà istituito un tavolo tecnico permanente per la durata dei due anni di validità dell’accordo.

“Grazie a questo protocollo il Comune riceverà il supporto tecnico-amministrativo necessario all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR e di tutte le iniziative di carattere infrastrutturale funzionale alla ZES Sicilia Occidentale“. A dichiararlo il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine del convegno “Riappropriamoci del mare”, organizzato da Rotary Club di Palermo, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

“È certamente un’occasione importante per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno del nostro territorio, incentivando flussi di crescita economica preziosi per la nostra comunità. Sono certo che – ha concluso Lagalla -, insieme al Commissario Amenta, avvieremo un ottimo lavoro“.

“Il lavoro congiunto con i Comuni nei quali sono presenti zone economiche speciali è imprescindibile per lo sviluppo delle aree. La collaborazione con il Comune di Palermo – ha spiegato il Commissario straordinario del Governo -ZES Sicilia Occidentale, Carlo Amenta – rappresenta davvero una grande occasione per mettere a disposizione della comunità le risorse tecniche e le prerogative che la legge ha assegnato al commissario. Ringrazio il sindaco Lagalla, la Giunta e il Consiglio comunale per l’iniziativa e sono certo – ha concluso Amenta – che potremo presto raccogliere i frutti di questa importante collaborazione“.