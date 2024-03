Fisco e impresa, “lezione” a duecento giovani sul sistema tributario

Iniziativa del Rotary Palermo Ovest, di Amt e Angc

Il Rotary Palermo Ovest, l’Associazione Magistrati Tributari (AMT) e l’Associazione Nazionale Garanti del Contribuente (ANGC) incontrano i giovani affrontando con loro un tema di grandissima attualità: “Giovani, fisco e impresa”. L’iniziativa congiunta è partita anche grazie alla convenzione che il ministero della Pubblica Istruzione e l’Associazione Magistrati Tributaria ha stipulato qualche tempo fa, proprio per contribuire alla formazione dei giovani che, dopo l’acquisizione del titolo di studio, si preparano ad entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi all’Università.

Lo scorso 21 marzo, giorno della commemorazione delle vittime della mafia, si è tenuto un incontro con circa 200 ragazzi delle ultime classi dell’Istituto tecnico Industriale di Palermo. Salvatore Forastieri, rotariano, componente dell’Amt e dell’Anc, Salvatore Pillitteri, presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e vice presidente nazionale dell’Amt, e Marco Aglialoro, rotariano e componente dell’Amt, dopo avere sottolineato l’importanza della “conoscenza” (anche in materia fiscale) quale elemento indispensabile per la democrazia, hanno passato in rassegna i principi più importanti che attualmente regolano il nostro sistema tributario, partendo dalla storia dei tributi per giungere al presente, ed anche al futuro costituito dalla riforma tributaria che attualmente si sta definendo con la pubblicazione dei decreti delegati.

Il Presidente Pillitteri, al quale ha fatto seguito un breve intervento di Marco Aglialoro, ha fatto anche un esauriente excursus delle norme riguardanti il contenzioso tributario, spiegandone i meccanismi e le novità che nel giro di due anni sono state apportate al relativo impianto normativo.