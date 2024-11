FITP Sicilia, Giorgio Giordano confermato presidente fino al 2028

È lo storico direttore del Challenger di Caltanissetta (ultima edizione nel 2018)

Il nisseno Giorgio Giordano è stato confermato presidente del comitato regionale FITP Sicilia anche per il prossimo quadriennio (2025 – 2028). Le elezioni si sono svolte presso l’Hotel San Michele a Caltanissetta.

Giordano, già storico direttore del Challenger di Caltanissetta la cui ultima edizione è andata in scena nel 2018, era l’unico candidato. Ad avere diritto al voto sono tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Tennis e Padel della Sicilia.

Il consiglio regionale sarà composto anche dai consiglieri Gaetano Alfano, Antonio Barbera, Salvatore Cavallaro, Vincenza Ciraolo, Fabrizio Greco, Marcella Licari, Anna Nosotti, Fabio Scionti e Alessandro Tumino. Consiglieri regionali addetti al padel Claudio Forte e Fabio Piedimonte. Rispetto al precedente quadriennio le novità sono costituite da Licari, Tumino, Forte e Piedimonte.

“Ringrazio le società per avermi riconfermato a Presidente del comitato regionale Sicilia della FITP per il prossimo quadriennio olimpico. Sono molto felice di questo risultato e vedere la fiducia e la vicinanza da parte di tantissime società siciliane mi riempie di orgoglio e mi fornisce ulteriori motivazioni e tanta carica per proseguire nel migliore dei modi nei prossimi quattro anni”, ha detto Giordano.