Palermo, flash mob per la pace alla media Vittorio Emanuele Orlando FOTO

Suonato l'inno alla gioia dai violinisti e flautisti del corso musicale

PALERMO – La scuola non sta a guardare! E così gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Vittorio Emanuele Orlando”, oggi 17 marzo alle 12.30, non sono rimasti a guardare e hanno lanciato un’iniziativa contro la guerra, dando vita nei quattro spazi esterni dell’istituto ad un flash mob semplice ma dal forte impatto emotivo.

Al flash mob ha partecipato un’ampia rappresentanza della comunità studentesca, circa 120 ragazzi e ragazze, pronti a dire No alla guerra in Ucraina.Nel corso del flashmob, gli studenti hanno dato voce al loro appello accorato attraverso diversi cartelloni, in cui la riproduzione dell’opera di Banksy “I bambini sulle armi” è stata accompagnata da parole come umanità, rispetto, dignità, per finire in coro con il grido “PACE! PACE! PACE! CHI FA LA GUERRA DIMENTICA L’UMANITÀ”.

Il tutto è avvenuto sulle note dell'”Inno alla gioia” suonato dai violinisti e flautisti del corso musicale. Un appello alla pace dai cuori innocenti dei ragazzi che osservano gli adulti fare la guerra, ma che meglio di loro comprendono il valore del dialogo e della solidarietà.