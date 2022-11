Flat tax, opzione donna ed extraprofitti, manovra attesa oggi in Parlamento

La bozza con 16 capitoli e 156 articoli

Dal pacchetto di misure per il caro-energia alle misure fiscali, dalle infrastrutture alla giustizia, dalle pensioni alla sanità. Sono alcuni dei contenuti della nuova bozza della manovra, suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli.

Il testo appare completo anche di norme che nei giorni scorsi sono state oggetto di ultime limature, come Opzione donna – prorogata per il 2023, mantenendo l’obbligo di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un innalzamento dell’età d’uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli – ed extraprofitti. La manovra è attesa oggi in Parlamento.

La flat tax a 85mila euro ma si attende l’ok dall’Ue. Un miliardo agli statali in attesa del rinnovo del contratto. Con i tetti alla rivalutazione delle pensioni risparmi per 2,1 miliardi.