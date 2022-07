Floriano torna al Palermo, l’ex Bari ha rinnovato

L'esterno ha trovato l'accordo con il club di viale del Fante

PALERMO – Silvio Baldini attendeva Floriano e la dirigenza l’ha accontento. L’ex Bari è tornato al Palermo. L’esterno è tornato, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni, ad indossare la maglia rosanero.

Il calciatore, che aveva visto il contratto scadere il 30 giugno, ha trovato l’accordo per il rinnovo con il club di viale del Fante e per il prossimo anno, dunque, continuerà a difendere i colori rosanero.

Floriano con l’arrivo di Baldini si è ritagliato un ruolo da protagonista, in particolare modo in durante i playoff dove è stato autore di 4 gol in 7 gare risultando decisivo per il ritorno in Serie B.

Per l’ex Bari, dunque, continua l’avventura con la maglia del Palermo dove ha già totalizzato, tra Serie D e Serie C 78 presenze, 22 gol e 6 assist.