Floridia, incendiate tre auto: sono di un consigliere e un avvocato

Indagini dei carabinieri

FLORIDIA (SIRACUSA)- I carabinieri che indagano sull’incendio di ieri notte a Floridia, nel Siracusano, che ha distrutto tre auto e annerito il prospetto di un edificio, stanno indagando su diverse piste ed attendono i filmati di alcuni impianti di video sorveglianza della zona.

Auto incendiate, le indagini

Non sembra esserci dubbio sulla matrice dolosa del rogo che ha reso necessaria per motivi di sicurezza l’evacuazione di una famiglia che vive nella palazzina invasa dal fumo. I vigili del fuoco che hanno spento l’incendio che si sarebbe originato da una prima macchina per poi propagarsi verso le altre due. Sono stati sentiti alcuni testimoni. Una delle auto appartiene ad un consigliere comunale e l’altra ad un avvocato. (foto di Franco Assenza)

Siracusa, le notizie