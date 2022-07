Floridia: “Roma non influirà sulle primarie”

"Il nostro vero obiettivo è sconfiggere le destre per dare ai cittadini siciliani una sana alternativa di governo"

“La situazione a Roma è delicata e la seguo con apprensione ma non ha influito, né influirà, sul percorso democratico che abbiamo intrapreso in Sicilia per la scelta del candidato Presidente della Regione Siciliana per il campo progressista”. Lo scrive, su Facebook, la candidata del M5s, la sottosegretaria per l’Istruzione Barbara Floridia.

“Abbiamo costruito un percorso negli anni – aggiunge – che ci permette di restare ancorati a un progetto comune e io sarò sempre garante e custode di questo prezioso cammino comune. Il nostro vero obiettivo è sconfiggere le destre per dare ai cittadini siciliani una sana alternativa di governo, per dare ai cittadini risposte e soluzioni, riferimenti istituzionali attenti ai loro bisogni. Il nostro obiettivo è allontanare l’isola dai fallimenti del governo di Musumeci”.

“Finalmente oggi sto un po’ meglio – sottolinea Barbara Floridia – ma non mi sono ancora ripresa del tutto dagli effetti pesanti del Covid. Per questa ragione, e solo per questa ragione, abbiamo annullato gli ultimi due incontri pubblici fra Claudio, Caterina e me. Anche quelli previsto per oggi. Mi scuso con i miei alleati e li ringrazio per gli interessanti momenti di confronto che in queste tre settimane abbiamo condiviso. Oggi – ricorda l’esponente del M5s – è l’ultimo giorno utile per registrarsi al sito www.presidenziali22.it e il 23 votare! Io ho le idee chiare. La Sicilia è la mia la ragione per non mollare. Per non mollare mai”.