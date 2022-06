Fly Marsala, coach Adornetto rinuncia per un trasferimento lavorativo

La società ringrazia l'allenatore

MARSALA (TP) – In questo caldo fine giugno, dopo la stupenda promozione in B1 ed al netto delle giocatrici confermate, giunge la prima news per la composizione dell’area tecnica del nuovo roster della GesanCom Fly Volley Marsala per la prossima stagione agonistica 2022/23.

Il nuovo Coach, malgrado la società biancoazzurra lo abbia immediatamente riconfermato, non sarà Marco Adornetto. Il tecnico di Altofonte, a causa di un trasferimento lavorativo che lo porterà troppo lontano da Marsala, non potrà più dirigere le operazioni in panchina ed ha dovuto rifiutare l’incarico.

La società tutta, con alla testa il Presidente Maurizio Falco, desidera ringraziare Marco Adornetto, per la sua estrema professionalità, per le capacità umane dimostrate e per aver contribuito in modo determinante a scrivere una stupenda pagina di storia societaria. A Marco auguriamo il miglior futuro possibile nella consapevolezza che a “Casa Fly” sarà sempre benvenuto.