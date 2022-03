Fly Volley Marsala non sbaglia, 3-0 contro Com.Fer. Palermo

La giovane compagine palermitana si presenta a ranghi ridotti al PalaBellina

Vince 3-0 la GesanCom Fly Volley Marsala che batte, grazie ai parziali 25/11 25/13 e 25/12, la Com.Fer. Palermo di Coach Renato Ciappa nella 20^ giornata di Campionato di B2 di Volley Femminile girone P. La giovane compagine palermitana si presenta a ranghi ridotti al PalaBellina viste le assenze, tra le altre, di Capitan Intravaia e di Marta Perricone.

Le parole di Coach Ciappa, nel dopo partita, spiegano il risultato: “Di certo non era questa la partita che avrebbe dato uno scossone al nostro campionato, a prescindere i valori in campo le ragazze hanno sentito il peso di un match difficile sin dall’inizio”. Coach Marco Adornetto, invece, cosciente che alla fine del mese di marzo si conoscerà il valore del lavoro svolto dalla compagine Fly durante tutta la stagione e con la giusta decisione di far riposare qualche atleta, effettua diversi cambi che mettono in luce le abilità, fra tutte, di Arianna Titone e Gaia De Marco.

Ne è uscito un match a senso unico che proietta le libellule biancoazzurre Di Capitan Scirè direttamente alla preparazione del big-match di mercoledì prossimo, in trasferta a Palermo, contro il Caffè Trinca. Molto contenta Gaia De Marco che dichiara: “E’ un onore essere schierate nello starting six, credo di aver fatto bene anche se sono certa di poter dare di più a questo splendido gruppo. Sento che il Coach ripone fiducia nelle mie potenzialità, quello che voglio, è ringraziarlo giocando al massimo per raggiungere il meglio possibile“.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e De Marco, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Com.Fer. schiera Volo in regia, Lo Dico e La Parola di banda, Palumbo opposto e le centrali Russo e Garofalo.

Fly Volley Marsala: Scirè 13, Pirrone 7, Spanò 9, Lo Iacono 0, Campagna 5, Simoncini 0, Modena 1, Titone 3, Antico 0, De Marco 2. Allenatore: Marco Adornetto.

Com.Fer. Palermo: Lo Dico 6, La Parola 3, Volo 3, Russo 3, Garofalo 2, Palumbo1, Valbo 0, Maltese 0, Corrao 0, Macchiarella 0. Allenatore: Renato Ciappa.