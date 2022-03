Fly Volley Marsala ospita Com.Fer Palermo per la 20^ giornata

Si torna a giocare al PalaBellina sabato 12 marzo

Si torna a giocare al PalaBellina, sabato 12 marzo, per la 20^ giornata di regular season del campionato di B2 di Volley Femminile girone P e la GesanCom Fly Volley Marsala ospiterà il fanalino di coda Com.Fer Palermo di Coach Renato Ciappa. Le palermitane, in questa prima parte di campionato, hanno racimolato solo 4 punti ed occupano l’ultimo posto in classifica, ma verranno a Capo Boeo per giocare la loro partita senza andare tanto per il sottile e provare a farne uscire qualcosa di buono.

Le ragazze di Coach Marco Adornetto, come affermato dallo stesso, non hanno alcuna voglia di sottovalutare le avversarie, e visti i set ceduti e memori del match perso durante il campionato, saranno molto concentrate cercando di ottenere il massimo dalla prestazione. Capitan Scirè e Compagne stanno lavorando senza sosta in vista di una dieci giorni molto impegnativa che a fine mese, e dai risultati ottenuti, ci dirà cosa la Fly Volley potrebbe ottenere da questo Campionato. L’unico pensiero del Dream Team lilibetano è che bisogna pensare soltanto ad affrontare, un passo alla volta, le insidie agonistiche di questo appassionante Campionato.Sabato si onorerà la giornata del Fiocchetto Lilla. Una ricorrenza che da dieci anni chiede una riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari, a cui la Fipav aderisce. Le ragazze in campo indosseranno un Fiocchetto Lilla.

L’ingresso contingentato del pubblico negli spalti avverrà, come di consueto, grazie alla partnership Ticket Sms/Fly Volley. Per la prenotazione del posto a sedere basta seguire il link https://www.ticketsms.it/it/event/oU8H8zl6 – La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 12 marzo, dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala” con la telecronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento tecnico di Francesco Vitta. Dirigerà la gara il Sig. Vincenzo Emma coadiuvato dalla Sig.ra Giulia Morelli.