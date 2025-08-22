Aveva 28 anni

FOGGIA – Si chiamava Lucrezia Baccichet la donna di 28 anni deceduta nell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la strada provinciale 115 che unisce Foggia a Troia, nel quale sono rimaste ferite anche quattro persone.

Attrice e scrittrice originaria di Milano ma residente a Roma, Baccichet era giunta in provincia di Foggia per trascorrere alcuni giorni di vacanza a Troia, il paese di origine di alcuni familiari. L’auto su cui viaggiava, una Seat Ibiza, che trasportava oltre alla vittima altre quattro persone, tra cui i suoi genitori e altri familiari, si è scontrata con un furgone fiat Ducato con a bordo sette braccianti agricoli stranieri impegnati nei lavori nei campi della zona.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente ma, da quanto si apprende, l’impatto è stato talmente violento che la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. Inutili i tentativi del personale sanitario che ha soccorso le altre persone, undici in tutto, trasferendo in ospedale quattro di loro: tre persone che erano a bordo dell’auto, e il conducente del furgone.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Troia, Francesco Caserta: “Esprimo massimo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e alle persone coinvolte – ha detto il primo cittadino -. Purtroppo la strada provinciale 115 conta ogni anno decine di incidenti, spesso anche con esito mortale. Abbiamo chiesto in più occasioni che il tratto sia oggetto di lavori di messa in sicurezza”.