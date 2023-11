Folgorata sotto la doccia di un lido a Palermo, 38enne morta dopo 3 anni

I fatti risalgono al 22 giugno 2020

PALERMO – Francesca Marino, la donna che il 22 giugno 2020 è rimasta folgorata mentre faceva la doccia in un lido di Romagnolo, a Palermo, è morta all’età di 38 anni.

Era rientrata a Palermo nel 2019

Francesca ha lottato per tre anni e mezzo in stato semivegetativo e sempre a letto. Insieme alla donna, in quel giorno tragico, c’era anche la nipote di quattro anni, che aveva riportato un’ustione all’orecchio con problemi di udito.

Francesca era la seconda di cinque sorelle, lavorava come parrucchiera e poi si era trasferita in Germania per convivere con un ragazzo, pur tornando spesso a Palermo per stare con i suoi genitori. Era rientrata definitivamente in città il 31 dicembre del 2019.