Folla in piazza a Corleone contro il podcast del figlio di Totò Riina

Sit-in organizzato dal deputato La Vardera

PALERMO – “La Sicilia quella vera siamo noi, una foto che mi emoziona, ma quanti siamo in appena 48 ore?Corleone risponde così alle parole ignobili di Riina, tutti insieme parenti di vittime, imprenditori.La storia non si cambia: la mafia è una montagna di merda”.

Lo scrive sul proprio profilo Fb il deputato regionale e leader di Controcorrente in Sicilia Ismaele La Vardera, commentando la manifestazione che ha organizzato insieme all’amministrazione comunale nella piazza di Corleone (Palermo) dove si sono radunati centinaia di cittadini per contestare il postcad dell’intervista a Giuseppe Riina, poi rimosso, che elogiava il padre, il capomafia Totò Riina.