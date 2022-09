Folle inseguimento a Giarre: auto si ribalta, arrestato 18enne

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, non si è fermato a posto di controllo

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato in flagranza di reato per “Resistenza a Pubblico Ufficiale” un 18enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine.

Al riguardo gli operanti, impegnati in un servizio teso al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, nel corso di un “posto di controllo” in località San Marco, hanno fermato il neo patentato mentre conduceva la propria Smart. Tuttavia il giovane, nel momento in cui i Carabinieri si sono avvicinati al veicolo per effettuare il controllo documentale, ha inserito la marcia, allontanandosi a gran velocità.

Schivata l’automobile, i militari sono quindi posti all’inseguimento del fuggitivo, che a causa dell’elevata velocità e dell’inesperienza alla guida, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Il ragazzo, rimasto illeso, ha quindi provato a fuggire a piedi, venendo tuttavia bloccato dai Carabinieri subito dopo essere uscito dall’abitacolo.

L’arrestato veniva posto nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della reclusione con pena sospesa a seguito di giudizio con rito direttissimo.