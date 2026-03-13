Folle inseguimento in viale Regione: era senza patente né assicurazione

Non si è fermato all'alt e si è dato alla fuga

PALERMO – Continuano in diverse aree della città i controlli della polizia municipale di Palermo a tutela della sicurezza collettiva. Questa mattina un 23enne palermitano, con precedenti specifici, non si è fermato all’alt degli agenti in viale Regione Siciliana e si è dato alla fuga. Inseguito, è stato arrestato da una pattuglia della motorizzata.

Non si è fermato all’alt

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, durante i controlli con la nuova apparecchiatura “Lince Traffic” nell’importante asse viario che attraversa la città e che è spesso teatro di un elevato numero di incidenti: gli agenti hanno intimato l’alt a una Opel Agila rossa per la quale l’apparecchiatura segnalava la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria Rca.

L’automobilista, che viaggiava nella corsia centrale in direzione Trapani, non si è fermato e si è dato alla fuga a gran velocità, immettendosi nella corsia laterale, nel tentativo di dileguarsi, ma è stato immediatamente inseguito da una pattuglia del reparto motorizzato, che si trovava nelle vicinanze.

La fuga e l’inseguimento

Il conducente, scappando, ha effettuato diverse manovre pericolose, percorrendo tratti in senso vietato e invadendo un’area pedonale con il rischio di investire alcuni pedoni, fin quando è stato raggiunto e identificato. F.P.P., di anni 23, con precedenti specifici e sprovvisto di patente perché mai conseguita, era a bordo dell’auto insieme alla compagna e alla suocera.

Come previsto dal recentissimo D.L. n. 23/2026 “decreto sicurezza 2026”, è stato sottoposto all’arresto immediato e portato presso i locali del Comando di via Ugo La Malfa per le pratiche di rito. L’arresto è stato comunicato all’Autorità Giudiziaria che ha disposto di trattenere l’automobilista nelle camere di sicurezza della polizia municipale. sarò giudicato domani per direttissima. L’auto è stata sequestrata per la mancanza di copertura assicurativa e portata via con un carro attrezzi.

Colucciello: “Fenomeno molto diffuso”

“Non più tardi di ieri – dichiara il comandante Angelo Colucciello – avevamo posto l’accento sulla necessità di intervenire per cercare di ridurre gli incidenti e il numero di veicoli irregolari in circolazione sui nostri assi stradali. Quello che è accaduto oggi non fa che confermare le nostre convinzioni e ci sprona a far sempre di più per la sicurezza della Città. A puro titolo di cronaca, quando le pattuglie, che si sottolinea essere più d’una per la necessità di garantire la sicurezza anche degli stessi trasgressori, sono state costrette a interrompere le attività, nella prima ora e mezza di controlli, avevano già individuato attraverso gli strumenti 254 auto non revisionate e 51 senza assicurazione. Questo può dare un’idea della diffusione del fenomeno e dell’enormità dell’impegno per la polizia municipale”.

“La priorità è la sicurezza”

“Spero che l’azione della nostra polizia locale funga da deterrente per tutti coloro i quali volessero infrangere la Legge, nell’evidenza che è sempre più difficile sfuggire ai nostri controlli a elevata tecnologia. Anche il recentissimo Decreto Sicurezza appena varato è stato formulato per raggiungere il medesimo obiettivo di sicurezza, anche della circolazione; sappiano, i malintenzionati, che le conseguenze del loro fare portano senza indugio all’arresto immediato e che la Polizia Municipale è attrezzata per far fronte alle proprie attività. Evidenzio la professionalità dei nostri equipaggi che, oggi come già ieri in Favorita, sono riusciti a fermare veicoli lanciati a velocità elevatissime se non addirittura in fuga, senza alcun danno né a terzi né a loro stessi. Ai miei collaboratori il mio plauso”.