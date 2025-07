Nel mirino gli automobilisti indisciplinati

MASCALI (CATANIA) – Automobilisti indisciplinati nel mirino dei vigili e della polizia a Mascali, nei controlli che si sono svolti nel territorio circostante Fondachello. Gli agenti del Commissariato di Acireale e del Reparto di Prevenzione Crimine hanno identificato 291 persone e controllato 161 veicoli, 144 autovetture e 17 motocicli, contestando sanzioni per 6.600 euro e la decurtazione di 15 punti dalle patenti.

Tra le infrazioni al Codice di strada sono emersi 5 mezzi senza revisione, ragion per cui si è provveduto a sospendere i mezzi dalla circolazione. Tre conducenti, invece, sono stati sorpresi a guidare sprovvisti della carta di circolazione, un altro automobilista, invece, circolava con una targa anteriore non in regole, risulta auto-costruita, un altro, invece, guidava senza aver mai conseguito la patente.

I controlli programmati

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Acireale sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni del territorio acese. Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato a Mascali e nella frazione marina di Fondachello, particolarmente frequentata in questo periodo soprattutto dalle famiglie per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

L’intervento si colloca nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania, finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, servizi di pattugliamento di strade, piazze e dell’intera fascia costiera, in spiaggia come in mare, per assicurare la costante presenza della Polizia di Stato in modo da garantire la sicurezza ai cittadini.

L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e ha visto l’impiego di diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e degli agenti della Polizia Locale di Mascali.