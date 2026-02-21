Fondazione Bellisario, Iolanda Riolo referente in Sicilia

La presidente Lella Golfo: "La sua guida sarà preziosa"

PALERMO – Ufficializzata la nomina di Iolanda Riolo come referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario nel corso di un incontro a Palermo con la presidente e fondatrice della Fondazione Lella Golfo, le rappresentanti delle delegazioni provinciali e le associate siciliane.

“Conosco Iolanda Riolo e non ho dubbi che la sua guida sarà preziosa per la crescita della Fondazione Bellisario in una regione a cui tengo molto come la Sicilia. Con lei metteremo in cantiere le prossime iniziative sul territorio: eventi e incontri dedicati alla leadership, all’imprenditoria e all’occupazione femminili, alla politica e all’economia nonché iniziative culturali. A lei vanno quindi il mio benvenuto e le mie congratulazioni”, dice Lella Golfo.

La Fondazione Bellisario

La Fondazione Marisa Bellisario nasce nel 1989, da un’idea di Lella Golfo con l’obiettivo di sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità. Oggi è un network presente in tutta Italia con migliaia di manager, imprenditrici, professioniste: un laboratorio di confronto crescita e scambio d’idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per “cambiare passo” e rendere le donne protagoniste del loro tempo.

Tamajo: “Riconoscimento al merito e all’impegno”

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Iolanda Riolo per la nomina a referente della Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. Si tratta di un riconoscimento importante che premia il suo percorso imprenditoriale e il suo impegno nel territorio”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“La sua esperienza, maturata alla guida del Gruppo Riolo e consolidata nel ruolo di presidente di Irfis, rappresenta un valore aggiunto per promuovere modelli di leadership femminile e sostenere nuove opportunità di crescita e occupazione. Il lavoro portato avanti in questi anni testimonia attenzione concreta allo sviluppo economico della Sicilia, in particolare sul fronte del sostegno alle imprese e dell’accesso al credito”.

“La Fondazione Marisa Bellisario svolge da anni un lavoro prezioso per la valorizzazione del talento femminile. Rafforzarne la presenza in Sicilia significa investire su competenze, innovazione e inclusione, elementi fondamentali per la crescita del nostro territorio”.

“Come assessorato – conclude Tamajo – continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono l’imprenditoria femminile e la piena partecipazione delle donne al mondo del lavoro