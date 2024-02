Fondo di sviluppo e coesione, Musolino (Iv): Schifani prepari un piano

L'intervento della senatrice renziana: alla Sicilia destinati 6,8 miliardi

ROMA – “Le risorse del Fondo di sviluppo e coesione costituiscono una importante opportunità per la Sicilia e per le sue imprese. Altri presidenti di regione hanno già definito con il governo il piano di investimenti, ci aspettiamo che Renato Schifani si confronti con il mondo imprenditoriale siciliano e prepari la propria proposta in tempi brevi”. Lo dice la senatrice di Italia viva Dafne Musolino.

“L’accordo prevede che alla Sicilia vengano assegnati 6,8 miliardi di euro. Tolti i fondi già destinati al Ponte sullo Stretto e ai termovalorizzatori, opere che ci vedono completamente d’accordo restano altri 4,7 miliardi – aggiunge Musolino in una nota -. Vigileremo affinché queste risorse vadano a infrastrutture veramente strategiche e di interesse pubblico per tutti gli abitanti della Sicilia. Abbiamo già dovuto assistere alle rimodulazioni al ribasso del Pnrr, non tollereremo altre sottrazioni di risorse”.