Fondo Sicilia, via libera alla sezione per l’editoria: tre milioni per il settore

Approvata all’Ars la norma

PALERMO – La commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità la norma per l’istituzione di una sezione del Fondo Sicilia dedicata alle imprese del settore dell’informazione. La misura, fortemente voluta dal governo guidato da Renato Schifani, prevede uno stanziamento di tre milioni di euro.

Il testo, proposto dall’esecutivo, è stato modificato dalla commissione presieduta da Dario Daidone. Alla mediazione ha partecipato anche l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Potranno accedere ai contributi le aziende editoriali che hanno almeno due giornalisti contrattualizzati.

Contributi anche agli editori librari

Un ulteriore comma, dal valore di un milione di euro, prevede contributi destinati agli editori librari per promuovere la cultura della lettura in Sicilia.

Secondo quanto stabilito dalla norma, i beneficiari dovranno essere testate giornalistiche registrate presso i tribunali e in possesso dei requisiti previsti. L’accesso ai fondi sarà vincolato alla presenza di almeno due giornalisti contrattualizzati.

Il ruolo della Stampa parlamentare siciliana

La modifica originaria, proposta dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana, ha sostituito il requisito iniziale che prevedeva solo la presenza di un “collaboratore attivo sul territorio della Regione”. L’emendamento è stato presentato dal deputato della Dc Ignazio Abbate, e sottoscritto anche da Marianna Caronia, Marco Intravaia, Giorgio Assenza e dallo stesso presidente Dario Daidone.

Il Consiglio della Stampa parlamentare ha ringraziato i deputati per il sostegno alla proposta, sottolineando l’importanza del provvedimento a favore del lavoro dei giornalisti professionisti e pubblicisti.

Esclusa la proposta per i giornalisti precari

La Stampa parlamentare aveva presentato una seconda proposta di modifica all’articolo 6 della norma, con l’obiettivo di destinare parte dei fondi pubblici all’assunzione e alla stabilizzazione dei giornalisti precari. Questa modifica, tuttavia, non è stata accolta.

L’apprezzamento di Assostampa

L’Associazione siciliana della stampa esprime apprezzamento per l’attività della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana che ha stabilizzato la contribuzione per l’editoria in Sicilia nell’ambito delle variazioni al Bilancio 2025 e per il triennio 2025-2027.

Si costituisce una sezione del Fondo Sicilia, specializzata per le imprese del settore dell’informazione, del valore di tre milioni di euro. Il testo proposto dall’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, in coordinamento con il presidente della Regione Renato Schifani, è stato ampliato in sede di Commissione parlamentare.

“La norma prevede che a beneficiare dei contributi siano le imprese con almeno due giornalisti contrattualizzati. Un comma aggiuntivo, del valore di un milione, prevede un contributo anche per gli editori librari allo scopo di sostenere la cultura della lettura in Sicilia”, si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione.

