Fontalba Marathon Messina, iscrizioni agevolate fino al 28 dicembre

LA 13^ edizione della corsa è prevista l'8 gennaio 2023

2' DI LETTURA

MESSINA – Cresce l’attesa per la “Fontalba Marathon Messina” in calendario l’8 gennaio 2023. La manifestazione organizzata dalla Polisportiva Odysseus del patron Antonello Aliberti, sotto l’egida della FIDAL, è giunta alla sua 13^ edizione e costituirà per i partecipanti il primo importante appuntamento podistico del nuovo anno.

Nel ricco programma sono previste la “Maratona Antonello da Messina”, sulla canonica distanza di 42,195 km, la “Mezza Maratona Eufemio da Messina” di 21,097 km e la “Shakespeare Run” di 10,5 km. La quota d’iscrizione, da effettuare esclusivamente on line tramite il sito www.enternow.it, varia in base al periodo, con tariffe agevolate per chi dovesse provvedere al più presto. Per la Maratona, infatti, dopo i precedenti sconti applicati fino allo scorso 8 dicembre, si potranno pagare 45,00 € fino al 28 dicembre 2022, poi si salirà a 50,00 € dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. Per la Mezza 25,00 € fino al 28 dicembre 2022 e 28 € dal giorno successivo fino al 2 gennaio 2023. Iscriversi alla “Shakespeare Run” costerà 15,00 € fino al 28 dicembre 2022 e 18,00 € dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023.

La partenza della Maratona avverrà domenica 8 gennaio alle ore 8.30 in Piazza Unione Europea, sede anche dell’arrivo. Il percorso prevede un giro di 5,274 km da ripetere otto volte. Quattro, invece, le tornate per la Mezza Maratona, che scatterà alle 10.30. Due per la “Shakespeare Run”, con start fissato alle 9,00. Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service. Al termine, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Nel 2022, l’edizione della rinascita dopo lo stop forzato di due anni a causa della pandemia, ad aggiudicarsi la prova “regina” fu Antonio Sgammeglia del Marathon Team Canicattì. Tra le donne prevalse Maria Giangreco (Trinacria Palermo). La Mezza venne vinta da Franco Carpinteri (Megara Running) e Vincenza Stancampiano (Cus Palermo). Nella “Shakespeare Run” sigilli di Saverio Filippo Amasi (Atletica Savoca) e Nadiya Sukharyna (Torre Bianca). L’albo d’oro è adesso pronto ad accogliere i prossimi trionfatori del 2023.

Il comitato organizzatore “invita, infine, tutte le società interessate a formalizzare l’affiliazione FIDAL prima possibile per poter provvedere, senza alcun problema, all’iscrizione degli atleti alle tre prove della “Fontalba Marathon Messina 2023”.