Fontanarossa, lunedì visita della commissione Trasporti della Camera

CATANIA – Visita della delegazione dei deputati componenti della commissione Trasporti della Camera, lunedi 24 luglio, alle 12.30, presso l’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’ di Catania.

L’iniziativa avrà lo scopo di verificare in presenza lo stato dell’arte e l’evoluzione dei lavori nell’aerostazione e riscontrare, inoltre, anche le criticità e i miglioramenti che si possono apportare dopo l’incendio divampato domenica scorsa che ha generato la chiusura della struttura con conseguente congestione del traffico aereo e notevoli disagi per utenti, passeggeri, turisti stranieri e non.

Saranno presenti i rappresentanti dei maggiori gruppi politici tra cui alcuni dei componenti dell’ufficio di presidenza della Commissione Trasporti che successivamente, d’accordo con Il Presidente della Commissione Salvatore Deidda, relazioneranno all’organismo parlamentare sugli esiti dell’ispezione e sulle eventuali iniziative da intraprendere. Lo rende noto il capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo.