Forello: “Italia Viva sostenga Ferrandelli”

“Questa destra non solo non è adatta a governare Palermo“

PALERMO – “Mancano poche settimane alle elezioni comunali e la destra siciliana si scioglie come neve al sole: la decisione di Giorgia Meloni di schierare Fratelli d’Italia a sostegno di Roberto Lagalla fa esplodere il campo dei sovranisti. È chiaro che questa destra non solo non è adatta a governare Palermo, ma sarebbe addirittura dannosa, perché trasformerebbe la nostra città nel campo di battaglia dove Fdi, Lega e Forza Italia si giocano la loro partita regionale e nazionale. Una partita che non ha evidentemente nulla a che vedere con il bene di Palermo”. Lo dice Ugo Forello, esponente del gruppo Oso, candidato nella lista +Europa e Azione per Ferrandelli sindaco.