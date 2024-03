Formazione, la Regione presenta la piattaforma per la gestione dei corsi

Gli enti gestiranno digitalmente le informazioni sull'avanzamento dei corsi

PALERMO – Mercoledì 27 marzo, alle 15.30, nei locali dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, i rappresentanti del Dipartimento della Formazione professionale, incontreranno le organizzazioni datoriali degli enti di formazione, per presentare la nuova piattaforma destinata alla gestione dei corsi di formazione ammessi a finanziamento con l’Avviso 7/2023 del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Per la prima volta, verrà presentata la piattaforma che consentirà l’accesso agli Enti di Formazione per la gestione dei corsi finanziati dall’Avviso 7/2023. Attraverso questa piattaforma informatica, gli enti di formazione, potranno inserire e gestire digitalmente le principali informazioni relative all’avanzamento delle attività dei corsi, come ad esempio il numero di iscritti, le presenze degli allievi, le variazioni relative al calendario delle lezioni o l’eventuale sostituzione dei docenti.

L’incontro tecnico sarà un’occasione di confronto rispetto agli aspetti innovatiti apportati dall’Avviso 7/2023 nella gestione e nell’erogazione della formazione in Sicilia. L’evento si volgerà in modalità mista: sarà accessibile a una rappresentanza per organizzazione datoriale, mentre per tutti gli altri utenti, sarà possibile accedere tramite un collegamento in remoto.