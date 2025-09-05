Formazione, si mobilita Federterziario: “Illegittime esclusioni enti”

L'organizzazione datoriale denuncia quanto accaduto con le graduatorie

PALERMO – “Decine di enti di formazione professionale sono stati ingiustamente esclusi, non per carenze progettuali o mancanza di requisiti, ma per il solo fatto che alcune scuole statali hanno rifiutato illegittimamente di rilasciare i nulla osta richiesti dai genitori per il trasferimento dei propri figli nei percorsi di istruzione e formazione professionale”. Lo scrive, in una nota, l’organizzazione datoriale del settore della formazione professionale in Sicilia, Federterziario, denunciando quanto accaduto con la pubblicazione delle graduatorie delle annualità 2025/2026 da parte della Regione Siciliana.

“La Regione – prosegue – anziché tutelare le famiglie e garantire la libera scelta educativa sancita dalla Costituzione e dalla legge regionale, ha scelto di legittimare tale abuso, penalizzando gli enti e, soprattutto, centinaia di studenti che si vedono negata la possibilità di assolvere all’obbligo di istruzione e formazione nei percorsi prescelti”.

La prima volta che accade in Sicilia

“Per la prima volta in Sicilia, questa previsione, cioè la subordinazione dell’ammissione a finanziamento al possesso del nulla osta, è stata inserita all’interno di un avviso pubblico. Una scelta grave e senza precedenti che solleva interrogativi inquietanti: chi l’ha suggerita? – prosegue – Qual è la vera motivazione?”.

Questo comportamento è grave e inaccettabile perché calpesta il diritto allo studio e la libertà di scelta delle famiglie, compromette la continuità didattica di centinaia di allievi, scarica sugli enti di formazione le conseguenze di un atto illegittimo compiuto da altri soggetti cioè le scuole statali, mette a rischio la stabilità occupazionale di migliaia di operatori del sistema, che vedranno svanire il proprio lavoro a causa di un meccanismo ingiusto e arbitrario”.