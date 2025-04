Formiche nella farina, chiuso panificio a Catania: multato il titolare 

Nella zona di piazza Palestro

CATANIA – Gravi carenze sanitarie che hanno comportato l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale sono state riscontrate a Catania in un panificio-gastronomia della zona di piazza Palestro durante una maxi operazione di controllo compiuta dalla polizia nel quartiere San Cristoforo insieme con Corpo Forestale, Asp, Spresal, Ispettorato del Lavoro e Polizia locale. Le sanzioni comminate al titolare ammontano a circa 14mila euro.

Oltre alla sporcizia in ogni angolo del locale, nella farina destinata alla preparazione dei prodotti di panificazione sono state trovate alcune formiche. Sono stato poi rilevate altre infrazioni amministrative, tra cui l’assenza di Haccp e delle relative schede di monitoraggio.

L’Asp ha sequestrato 22 chili di alimenti tra pesce, formaggi, salsa di pomodoro e pasta, privi dell’indispensabile requisito della tracciabilità. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare che il titolare aveva installato un sistema di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione.

Per quanto riguarda le verifiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel panificio-gastronomia sono stati trovati gli estintori scaduti e gli spogliatoi senza i necessari armadietti e una ispezione dei locali ha consentito di rilevare la realizzazione di un locale non autorizzato.

I poliziotti hanno anche accertato un allaccio non a norma alla rete elettrica che ha richiesto l’intervento della società di distribuzione dell’energia, che hanno potuto rilevare un prelievo irregolare di energia elettrica commisurato in oltre il 90% in meno di quanto previsto.