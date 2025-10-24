Forte vento a Palermo e alberi crollati: auto danneggiate

La situazione più critica a Boccadifalco

PALERMO – Alberi crollati, cartelloni pubblicitari messi in sicurezza, auto danneggiate. Più di dieci gli interventi dei vigili del fuoco che dalla tarda serata di ieri, 23 ottobre, sono stati contattati da un capo all’altro della città per far fronte ai danni provocati dal forte vento.

Situazione critica a Boccadifalco

In via dell’Arsenale un albero ha ceduto ed è finito su un’auto parcheggiata. Il mezzo ha riportato dei danni. Situazione ancora critica sulla strada provinciale 57 che collega Monreale a Palermo attraverso la zona di Boccadifalco: lungo il percorso, molti alberi sono pericolanti e vengono da tempo segnalati dai cittadini. Altri tre sono così stati piegati dal vento, finendo sull’asfalto. I vigili dle fuoco sono intervenuti per la rimozione e la messa in sicurezza anche in questo caso.

Interventi anche in centro città

Le squadre del comando provinciale sono entrate in azione anche in pieno centro città. In via Principe di Villafranca è caduto un altro arbusto sfiorando i mezzi in sosta lungo il marciapiede. Interventi anche in via Pianell, in via Andrea Guarnieri e via Pitrè. Danni e disagi per il maltempo anche in provincia: i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone di Carini, dove rami di alberi si sono spezzati e a Partinico.