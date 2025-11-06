Forte vento e temporali, allerta gialla in tutta la Sicilia

L'avviso della protezione civile per il 7 novembre

PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 7 novembre, un’ allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici. “I fenomeni – scrive la protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento”.

“Predisporre azioni di prevenzione”

“Si invitano tutti gli enti e i sindaci in particolare – prosegue l’avviso – a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile”.