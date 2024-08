Forti correnti verso il largo tra Marsala e Petrosino: annega una donna

Inutili i soccorsi

MARSALA (TRAPANI) – Una donna di 65 anni è annegata in mare di fronte al litorale tra Marsala e Petrosino. Era in un tratto di spiaggia dove non c’è servizio di salvataggio con bagnini.

Forti correnti, l’annegamento

Pare che dopo essere entrata in acqua con due bambini, forse nipoti, abbia avuto difficoltà a ritornare a riva a causa delle forti correnti che la spingevano verso il largo. Sono stati alcuni bagnanti che, facendo una catena umana, l’hanno raggiunta e portata sulla spiaggia, dove gli operatori sanitari del 118, nel frattempo avvertiti, hanno tentato di rianimarla, ma senza successo.

Il corpo è stato, quindi, coperto da un telo. Sul posto sono, poi, arrivati i carabinieri e il medico legale.