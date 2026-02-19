 Allerta gialla in Sicilia per venerdì 20 febbraio 2026: venti e piogge
Forti venti e mareggiate: in Sicilia scatta l’allerta gialla

Il bollettino della protezione civile
MALTEMPO
di
PALERMO – Venti di burrasca e forti mareggiate. La protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, 20 febbraio, in Sicilia. L’avviso, per rischio idrogeologico e idraulico, è valido fino alla mezzanotte per le province Palermo, Trapani, Catania Messina.

“Dalle prime ore di venerdì 20 febbraio 2026, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, specie sui settori occidentali e meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”, precisa l’avviso.

