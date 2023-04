La Fortitudo Agrigento batte Chiusi e conquista i play-off di Serie A2

Quarta vittoria di fila per la compagine agrigentina che, da neopromossa, ottiene una qualificazione che mancava dal 2018

AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento non smette più di stupire, vince ancora contro Chiusi con il risultato di 90-83 e conquista con due turni di anticipo la qualificazione ai playoff di Serie A2, risultato importante per una neopromossa, una qualificazione che mancava dal 2018.

Al Palamoncada inizia in salita la partita della Fortitudo e Chiusi tira sia da due che da tre con percentuali alte e importanti, ad ogni risposta offensiva di Agrigento arriva un canestro di Chiusi ma i canestri di Grande e Francis reggono i colpi di Raucci e compagni, questo fino all’ingresso di Mait Peterson. Dopo alcuni tiri sbagliati di Marfo sale in cattedra l’estone e gioca la sua miglior partita di sempre, in particolar modo da quando gioca alla Fortitudo Agrigento: 29 punti realizzati di cui 9 da tre punti con 2 rimbalzi e 2 assist, Chiusi non riesce a contrastarlo ed il fattore campo ancora una volta diventa imponente, il pubblico spinge sempre di più la squadra e nel secondo tempo non sbaglia più un colpo portandosi sul +13 e chiudendo il match con +7 punti di vantaggio.

Ennesima partita eccellente del capitano Albano Chiarastella, arrivato a quota 325 partite con la maglia della Fortitudo, numero impressionante per uno straniero nel campionato italiano. Agrigento vince la quarta partita di fila, 4 su 4 nel girone Bianco, andrà in trasferta a Nardò sapendo di avere già la qualificazione ai playoff in tasca, una qualificazione che a coach Cagnardi mancò nel 2020 per via dell’arrivo del Covid19 e della sospensione del campionato. Tante cose sono cambiate da quel giorno ma la Fortitudo Agrigento si giocherà ancora una volta il sogno playoff.

IL TABELLINO

Moncada Energy Agrigento – Umana Chiusi 90-83 (24-27, 23-19, 24-19, 19-18)

Moncada Energy Agrigento: Mait Peterson 29 (10/13, 3/6), Lorenzo Ambrosin 19 (4/5, 3/5), Alessandro Grande 14 (1/5, 4/8), Cosimo Costi 12 (2/4, 1/5), Daeshon Francis 7 (3/3, 0/2), Albano Chiarastella 6 (0/0, 2/2), Kevin Marfo 2 (1/5, 0/0), Matteo Negri 1 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Thomas Fernandez 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 24 5 + 19 (Albano Chiarastella 7) – Assist: 20 (Daeshon Francis, Albano Chiarastella 5)

Umana Chiusi: Uzodinma Utomi 20 (5/8, 2/7), Iris Ikangi 20 (7/8, 2/7), Davide Raucci 17 (4/4, 3/4), Davide Bozzetto 8 (1/1, 2/2), Luca Possamai 6 (3/4, 0/0), Daniel Donzelli 6 (1/2, 1/1), Riccardo Bolpin 3 (1/2, 0/2), Lorenzo Raffaelli 3 (1/2, 0/0), Matteo Martini 0 (0/1, 0/1), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Davide Bozzetto 7) – Assist: 14 (Uzodinma Utomi, Riccardo Bolpin 5)