Forza il posto di blocco al Vaticano: spari per fermarlo

Gli agenti hanno pure dovuto fare ricorso al teser per fermare l'uomo

Scene da film questa mattina per le vie di Roma. Un 38enne albanese, intorno alle 10, ha sfrecciato a bordo di una Bmw seminando il panico tra chi si trovava vicino il Vaticano. Dopo aver percorso via della Conciliazione, all’altezza di Gregorio VII, l’auto è stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai carabinieri. Per fermare l’uomo la polizia aveva chiuso la strada e per questo motivo il 38enne si è schiantato contro una volante. Due agenti sono stati medicati in ospedale. Lo straniero era già noto alle forze dell’Ordine.

Lo straniero, con svariati precedenti, non si è fermato all’alt dei carabinieri e dopo aver forzato il posto di blocco ha imboccato via San Pio X, in direzione di San Pietro. Nel tentativo di interdire la corsa del fuggitivo, gli agenti hanno sparato un colpo di pistola in direzione delle ruote della Bmw ma il 39enne non ha desistito dirigendosi in via della Conciliazione. L’inseguimento si è concluso all’altezza di via Gregorio XII con una volante della polizia messa di traverso nel mezzo della strada. Nonostante fosse braccato, il 39enne è rimasto a bordo del veicolo costringendo gli agenti ad usare il taser per fermarlo.

Prima della resa, si sarebbe disfatto anche di alcuni effetti personali (un orologio e il portafogli) lanciandoli fuori dal finestrino dell’auto.