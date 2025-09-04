Forza Italia, Alotta eletto vice capogruppo in consiglio comunale

La votazione all'unanimità

PALERMO – Il gruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo ha eletto oggi all’unanimità Salvo Alotta come vicecapogruppo. Consigliere al terzo mandato, è considerato vicino all’assessore regionale Edy Tamajo.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia – dice Alotta che è anche presidente della quinta commissione – e per il nuovo incarico che svolgerò a servizio del gruppo. Forza Italia oggi è a livello nazionale un partito in costante crescita, pilastro della coalizione e a livello siciliano ne è perno fondamentale. Fi resta un punto di riferimento per chi crede nel dialogo, nella concretezza e in una politica fatta con rispetto degli elettori, casa naturale dei moderati che altrove non trovano rappresentanza. Il voto di oggi è una dimostrazione di unità del partito, prova della volontà comune di lavorare per il bene della città”.

“Sono certo che, grazie alla sua esperienza e al suo impegno, Salvo Alotta saprà dare un contributo significativo al lavoro del gruppo e alle sfide che ci attendono per il rilancio di Palermo – dice il capogruppo azzurro Leopoldo Piampiano -. La sua nomina rappresenta un segnale di rafforzamento dell’azione politica di Forza Italia in Consiglio comunale, a sostegno delle istanze dei cittadini e dello sviluppo della nostra città”.