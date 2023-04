Forza Italia, Cancelleri pronto al salto: sabato la presentazione?

Potrebbe essere il partito di Schifani ‘approdo dell’ex segretario che pure sta “parlando” con De Luca.

PALERMO – Sabato a Palermo il gotha del nuovo corso di Forza Italia terrà una kermesse con un ospite a sorpresa. I beneinformati parlano di nuovo ingresso nel partito del tandem Schifani-Caruso che sarà reso noto in quell’occasione. Il Mister x in questione potrebbe spiazzare i bookmaker abituati a ragionare con le categorie tradizionali della politica: l’ormai ex pentastellato Giancarlo Cancelleri. Le interlocuzioni, condotte dal deputato regionale Nicola D’Agostino, sarebbero sul tavolo da tempo.

Un canale parallelo a quello tenuto dall’ex sottosegretario con gli uomini di Cateno De Luca per un posto in lista alle prossime Europee. Una collocazione questa probabilmente più affine al cursus honorum di Cancelleri che pure pare sia a un passo dall’approdo in Forza Italia e che mesi addietro invocava(un giorno sì e l’altro pure) il campo larghissimo strizzando l’occhio all’ex coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè. Chissà come la prenderanno gli elettori azzurri oltre che i support del vaffaday se l’operazione andasse in porto.

E chissà se Cancelleri si rimangerà quanto dichiarava in campagna elettorale sull’inopportunità della candidatura di Renato Schifani alla Presidenza della Regione quando su Live Sicilia diceva “chi vota a destra è solitamente molto attento alla legalità e onestamente non mi pare che Schifani, coinvolto nel processo Montante, corrisponda a questa caratteristica. Rischiamo davvero di vederlo eletto per poi vederlo condannato per un pesantissimo reato”.

Del resto, in politica cambiare idea è lecito e il curriculum romano di Cancelleri (già viceministro e sottosegretario) potrebbe essere considerato da Schifani una credenziale più che valida per superare le ovvie resistenze. Staremo a vedere.