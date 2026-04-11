Forza Italia Catania, via libera ai candidati: sostegno a Brancato

Riunita la segreteria provinciale: ok anche a Castiglione e Foti. Polemiche a San Giovanni La Punta

CATANIA – Riunione della segreteria provinciale di Forza Italia Catania in vista delle Amministrative di maggio 2026. L’incontro è stato convocato dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza di dirigenti, sindaci e amministratori locali del partito.

Nel corso della riunione è stato ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Mario Brancato a San Giovanni La Punta, “all’interno di una coalizione di centrodestra unita intorno a un progetto di rilancio per il territorio”.

Confermati anche i candidati azzurri negli altri centri: a Bronte il deputato nazionale Giuseppe Castiglione, mentre a Randazzo sarà candidata la segretaria organizzativa provinciale Cettina Foti.

Falcone ha inoltre reso noto che si è svolto un confronto in videoconferenza con i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio (assenti oggi), “nell’ambito del coordinamento politico in vista delle prossime sfide elettorali”.

“Forza Italia si presenta con una proposta credibile e radicata – ha dichiarato Falcone – puntando su amministratori capaci e su una visione concreta per i territori”.

Polemica a San Giovanni La Punta: la nota

“Apprendiamo con stupore da un comunicato stampa – si legge in una nota del deputato azzurro Salvo Tomarchio – che il candidato a sindaco di Forza Italia a San Giovanni La Punta ha optato per il ritiro, sostenendo il candidato espressione dell’amministrazione uscente nonostante si fosse costruito fino ad oggi un percorso alternativo di totale discontinuità, insieme alle altre anime di centro destra. Quando la politica fa il contrario di ciò che dice, per inseguire la ricerca di un ruolo, si crea sfiducia e disaffezione, alimentando l’astensionismo. Nulla di personale nei confronti dell’avv. Brancato, stimato professionista, ma da questo modo di intendere la politica prendiamo nettamente le distanze”.

E ancora: “Insieme al capogruppo consiliare FI Giuseppe Bruno, e numerosi iscritti e candidati, abbiamo già comunicato alla segreteria regionale e nazionale del partito che nella prossima tornata elettorale del comune puntese il partito si presenterà spaccato, ufficializzando il pieno sostegno al candidato a Sindaco Santo Trovato, sostenuto già da FDI e Lega. Trovato rappresenta la discontinuità per la guida di uno dei più importanti comuni alle pendici dell’Etna, garantendo solida esperienza amministrativa che sarà preziosa per la coalizione che dovrà guidare l’Ente fuori dal dissesto e dall’orlo del fallimento della multiservizi”.

“Sull’ennesima prova di arroganza – conclude la nota – da parte dell’attuale governance del partito catanese, già delegittimata e disconosciuta da tempo dalla maggioranza degli iscritti e della deputazione locale, poco da aggiungere. Il tempo è sempre galantuomo, e al prossimo imminente congresso provinciale ci sarà modo di offrire un modello alternativo di gestione del partito basato sul merito, sulla partecipazione e sul confronto, per far tornare Forza Italia protagonista nella Provincia di Catania”.