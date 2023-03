Forza Italia, il “nuovo corso” di Caruso e Schifani

Ecco come cambierà il volto del partito in Sicilia.

PALERMO – Forza Italia: lavori in corso. Il cambio al vertice del partito siciliano, affidato a Marcello Caruso, braccio destro del presidente Renato Schifani, apre una fase nuova.

Un partito che guarda ai moderati

Con le dimissioni di Gianfranco Miccichè (che non lascia Forza Italia) e la nomina del nuovo commissario regionale, gli azzurri sono alle prese con la riorganizzazione del partito sul territorio in vista dell’appuntamento delle amministrative. Dal quartiere generale azzurro la parola d’ordine è “non fare prigionieri” semmai aprire a nuove energie e guardare al centro e al mondo moderato. “Un partito aperto” è la formula più in voga tra gli azzurri di vecchio e nuovo conio.

Caruso: “Non allontaneremo nessuno, ma apriamo a nuove energie”

Gli azzurri siciliani vogliono rilanciare il partito (come richiesto da Berlusconi in persona che a Caruso a chiesto di creare sintonia tra le varie anime della galassia forzista). “Non allontaneremo nessuno, servono nuove energie ma non per togliere di mezzo qualcuno, vogliamo semmai valorizzare il patrimonio esistente implementandolo con nuove possibilità: l’unico risultato che ci interessa è aumentare la potenzialità di Forza Italia sarebbe da stupidi non coglierla”, spiega a Live Sicilia. Nessuna lista di proscrizione, dunque. Ma una riorganizzazione porterà inevitabilmente alla formazione di nuovi equilibri, complice l’idea di aprire le porte a nuova classe dirigente. Realisticamente saranno i deputati regionali azzurri ad affiancare Caruso nel lavoro a livello provinciale: Gennuso a Siracusa, Pellegrino a Trapani, Grasso a Messina e Falcone a Catania.

Il caso Palermo

E a Palermo? Il commissario cittadino Andrea Mineo, pasdaran miccicheiano, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni attraverso una nota stampa. “La sfida di cambiamento e di buon governo per la nostra città che, insieme al professore Roberto Lagalla, abbiamo raccolto, mi impone di dedicarmi in toto all’importante e complesso ruolo di assessore. Per questa ragione ho scelto di rassegnare le dimissioni dal ruolo di commissario cittadino di Forza Italia”, ha spiegato. “Nell’apprendere delle dimissioni del Commissario cittadino di Palermo, l’Assessore Andrea Mineo, desidero esprimergli gratitudine per il lavoro fatto e per quanto continuerà a fare all’interno del Partito e come rappresentante di Forza Italia in una amministrazione chiave come quella di Palermo“, ha risposto Caruso in una nota. “Nello spirito del dialogo e confronto cui voglio improntare il mio lavoro, nei prossimi giorni avrò un confronto con la deputazione palermitana – aggiunge – e con i consiglieri comunali, dopo la quale individuerò una persona che possa svolgere l’incarico di coordinatore a Palermo, per riprendere un percorso di radicamento nel territorio e rafforzamento della presenza istituzionale di Forza Italia”, ha detto.

Caruso convoca il tavolo del centrodestra

Che si solo l’inizio di una sorta di spoil system interno al partito? I nuovi vertici azzurri smentiscono questa ipotesi. Ma non c’è soltanto il partito in cima ai pensieri di Caruso e Schifani. I due sono chiamati a occuparsi del dossier più caldo: a tenuta del centrodestra alle amministrative. Il ruolo dei berluscones sarà quello dei mediatori. Anche in questa chiave, probabilmente, va letta l’iniziativa di Caruso che ha chiamato i coordinatori regionali degli altri partiti della coalizione per imbastire il tanto agognato tavolo regionale del centrodestra (che potrebbe riunirsi già giovedì) chiamato a trovare la quadra in vista della tornata delle amministrative. Una manche fondamentale per il nuovo corso azzurro, tenuto conto che Forza Italia in Sicilia rimane una delle poche roccaforti di voti dei berluscones. La sfida con la “gestione” Miccichè, inevitabilmente, si misurerà anche in termini di consenso.