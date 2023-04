Forza Italia, lascia il coordinatore di Floridia: “Partito cambiato”

Fontana in polemica con i vertici regionali

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Nuovo addio a Forza Italia in provincia di Siracusa. Dopo l’autosospensione di Edy Bandiera, in polemica per le scelte fatte dal partito sulle Amministrative nel capoluogo aretuseo, oggi arriva l’addio definitivo anche del coordinatore cittadino di Floridia, Cristian Fontana.

Dimissioni “irrevocabili”

Fontana ha inviato una lettera al coordinatore regionale dei forzisti, Marcello Caruso, per comunicare le sue dimissioni “irrevocabili”. Un addio in polemica con il nuovo corso forzista: “Non ci sono più gli estremi per potere lavorare serenamente – dice -. Il partito nel quale ero entrato non c’è più, quindi non c’è motivo di restare. Caruso? Neanche lo conosco”.

“Sono entrato in FI con Miccichè e Prestigiacomo”

Fontana rivendica il suo rapporto con l’ex coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, e con l’ex ministra Stefania Prestigiacomo: “Sono entrato in Forza Italia per la stima che avevo nei loro confronti e con loro si era creata anche una bella interlocuzione. Stavamo lavorando bene – aggiunge – ma ora che tutto questo non c’è più non mi sento parte di questo nuovo progetto. Bisogna capire quando è il momento di fare un passo indietro. Io l’ho fatto sempre, quando ho capito di non poter più lavorare”.

S.C.