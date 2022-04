Forza Italia, Saccone: “C’è il tempo per riunire la coalizione”

“Non si tramutino le elezioni di Palermo come una sorta di primarie del centro destra“

PALERMO – “Apprezziamo la convergenza di Fratelli d’Italia sulla candidatura del Professor Roberto Lagalla. Ringraziamo anche il deputato Carolina Varchi per questo atto di profonda sensibilità nell’interesse di privilegiare la compattezza del centro destra. Per noi rimane prioritario riunire la Coalizione“. A dichiararlo è il senatore e portavoce nazionale di Forza Italia Antonio Saccone.

“Abbiamo le credenziali per rivendicarlo dopo aver dimostrato, in questa legislatura nazionale, che nulla ci ha allontanato dal salvaguardare questo principio. Ora non si tramutino le elezioni di Palermo come una sorta di primarie del centro destra. Non lo meritano i palermitani. Siamo ancora in tempo per evitare questa incomprensibile impuntatura dopo che al professor Lagalla abbiamo chiesto – ha concluso Saccone – , tutta la coalizione, un atto di disponibilità e generosità per la città di Palermo”.