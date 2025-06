Forza Italia: “Voto diretto nell’ex Provincia e più fondi ai Comuni”

Falcone riunisce la segreteria provinciale

CATANIA – Si è svolta la riunione della segreteria provinciale di Forza Italia, presieduta dall’eurodeputato Marco Falcone, alla presenza della deputazione nazionale e regionale, di sindaci, dirigenti e amministratori del partito, impegnati in un confronto aperto sui temi dello sviluppo del territorio e della governance locale.

L’assemblea ha analizzato l’esito delle ultime amministrative nel catanese che portano in dote a Fi un nuovo sindaco (Castiglione di Sicilia) e 18 nuovi consiglieri azzurri fra Palagonia, Ramacca, Raddusa. Falcone ha ribadito la centralità del ruolo di Forza Italia nella “costruzione di un centrodestra moderno, capace di rispondere alle esigenze delle comunità siciliane e mantenere gli impegni con i cittadini”.

Due le principali proposte lanciate al termine dell’incontro: elezione diretta del presidente della Provincia e maggiore sostegno ai Comuni.

“Forza Italia chiede il ritorno al voto popolare – ha detto Falcone – per l’elezione del presidente della Provincia. Adesso che è stato eletto il nuovo Consiglio metropolitano, occorre infatti adottare il nuovo Statuto dove è possibile ripristinare il voto diretto dei cittadini. Il centrodestra deve mantenere l’impegno e dare seguito a una riforma necessaria per ripristinare piena rappresentatività democratica agli enti intermedi e per ridare slancio all’istituzione”.

Per gli enti locali “Forza Italia chiede un intervento concreto da parte della Regione sulle principali emergenze come il costo dei rifiuti e la tenuta finanziaria dei Comuni per garantire risorse e strumenti operativi agli enti locali, considerati presidi fondamentali di prossimità ai cittadini”.