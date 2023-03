Forza Italia si riorganizza: nuovi vertici a Palermo e provincia

Ecco chi è stato nominato, la spuntano uomini di Schifani e di Tamajo

1' DI LETTURA

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia in Sicilia ad opera del coordinatore regionale Marcello Caruso che oggi ha nominato i coordinatori e le coordinatrici del partito per la città di Palermo e per la sua provincia.

In particolare sono stati nominati per il capoluogo Coordinatore Domenico Macchiarella (già componente del CdA di AMG, esperto di gestione e comunicazione in ambito aziendale e dei servizi) e Vicecoordinatrice Stefania Munafò (esperta di politiche sociali, già consigliera comunale a Palermo ed Assessore a Sciara), mentre per la provincia Coordinatore Pietro Alongi (già deputato regionale ed assessore provinciale al bilancio) e Vicecoordinatrice Maria Curvato (consigliera comunale e già assessore a Ficarazzi).

Si mantiene quindi la divisione delle responsabilità fra il capoluogo e l’area metropolitana che, chiarisce Caruso, “intende rispondere alla necessità di un partito sempre più organizzato in modo da essere vicino al territorio con i propri rappresentanti istituzionali ma anche con le proprie strutture organizzative. Un partito che vuole dare voce a quanti, moderati e liberali, rappresentano la società civile, l’impresa, l’associazionismo e che vuole dialogare costantemente con i propri rappresentanti istituzionali, sindaci, assessori e consiglieri comunali, supportandone il lavoro.

La scelta dei quattro coordinatori e coordinatrici risponde proprio all’esigenza di costruire una squadra con grandi competenze ed esperienza, che insieme a tutta la deputazione nazionale e regionale può agire per il coordinamento e per il supporto a tutti i rappresentanti di Forza Italia nelle nostre comunità.”