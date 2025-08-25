Forza Italia verso il congresso regionale, Caruso: ecco perchè mi candido

Il coordinatore regionale azzurro: non anteporre le mire personali al bene del partito

PALERMO – “Sono profondamente legato a Forza Italia, un partito che continua ispirarsi ai valori di libertà e giustizia indicati dal Presidente Silvio Berlusconi. Tale è il mio legame, che certamente non eserciterò mai il mio ruolo per alimentare scontri interni, consapevole che un tale comportamento danneggerebbe il partito a vantaggio di altri”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

Segnalo comunque, soprattutto a chi rischia di apparire un po’ distratto, che negli ultimi anni il nostro partito – grazie al contributo di molti, dai semplici militanti agli amministratori locali ai deputati di tutti i livelli istituzionali – è diventato il primo partito in Sicilia, rendendo la Regione la più azzurra d’Italia. Siamo il gruppo più numeroso all’ARS e, alle scorse elezioni per il rinnovo dei ex-enti provinciali, pur non condividendo le modalità di voto che precludono agli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti, abbiamo ottenuto in assoluto il maggior numero di consiglieri eletti.

“Il prossimo congresso – prosegue -, condiviso con la Segreteria Nazionale per eleggere i coordinatori regionali, sarà l’occasione utile per quanti intendono presentare proposte e mozioni. Questo darà l’opportunità ai nostri militanti di scegliere democraticamente chi guiderà il partito nei prossimi anni e soprattutto di dialogare e confrontarsi nelle sedi a ciò deputate. Nessuno mi porterà mai, come purtroppo altri intendono fare, ad anteporre le mie mire personali al bene superiore di Forza Italia”.

“Mi candido – continua Caruso – perché credo che, così come avvenuto in questi anni e con la collaborazione della deputazione, della classe dirigente, degli amministratori e dei nostri militanti, possiamo determinare un’ulteriore crescita del partito per farne sempre più il punto di riferimento naturale per tutti i liberali, i riformisti, i garantisti e gli europeisti che vogliono continuare a credere nella buona politica. A dispetto di quanti pensano di avvantaggiarsi da certe fughe in avanti, Forza Italia in Sicilia sarà sempre il vero e forte riferimento del centro moderato”.