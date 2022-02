Forza posto di blocco e fugge a tutta velocità: arrestato palermitano

L'inseguimento si è concluso dopo diversi chilometri. Feriti alcuni operatori delle forze dell'ordine

Forza un posto di blocco dei carabinieri a Macugnaga e, dopo un lungo e pericoloso inseguimento è stato bloccato alla barriera Lago Maggiore della A26. Il protagonista è un uomo di 53 anni, F. C. le iniziali, che viaggiava a bordo di una Volkswagen T-Roc.

Tutto è partito a Macugnaga. Qui l’uomo, che ha origini palermitane ma residente a Magenta, a bordo della sua automobile ha forzato il posto di blocco e si è dato alla fuga a tutta velocità. Da lì è iniziato l’inseguimento, prima lungo tutta la strada della valle Anzasca, poi sulla superstrada dell’Ossola e infine autostrada. Molti i posti di blocco forzati.

Il rischio era sia per l’incolumità dei militari impegnati nell’inseguimento, sia delle altre persone che c’erano lungo la strada. Subito si è provveduto al blocco di tutti i caselli e, con l’ausilio dei carabinieri della compagnia di Arona e pattuglie della polizia stradale l’uomo è stato fermato alla Barriera autostradale Lago Maggiore sulla A26.

Il cinquantatreenne è stato portato in caserma a Verbania. Qualche militare impegnato nell’inseguimento ha riportato delle lievi ferite. L’uomo è stato arrestato: resta inspiegabile il gesto dal momento che l’uomo è incensurato, non aveva commesso nessun reato, l’auto (a noleggio) era in regola con l’assicurazione.